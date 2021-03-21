Husumetlilerinin iş yerini basan saldırgan, ''Kafama sık'' diyerek polisin üzerine yürüdü
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Husumetlilerinin iş yerini basan saldırgan, ''Kafama sık'' diyerek polisin üzerine yürüdü

21.03.2021 09:11 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:50
Husumetlilerinin iş yerini basan saldırgan, ''Kafama sık'' diyerek polisin üzerine yürüdü

Esenyurt'ta dün gece bir grup, iddiaya göre aralarında husumet olan şahıslara ait iş yerini sopalarla bastı. Olay yerine gelen polise de zorluk çıkaran grup, taş ve sopalarla taşkınlık çıkardı. Arada kalan polis ekipleri havaya ateş açarak grubu dağıtmak isterken, içlerinden biri "kafama sık" demesi ise şaşkınlık yarattı.

Esenyurt İnönü mahallesinde meydana gelen olayda lddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup arasında geçtiğimiz günlerde ağız dalaşı meydana geldi. Karşılıklı söylenilen lafları hazmedemeyen aile üyeleri, akrabalarını toplayarak karşı tarafın iş yerini bastılar. Taşlı sopalı baskında iş yerinin kapalı olması büyük bir faciayı önledi.

EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTILAR

Kapalı olan iş yerini taşlayıp zarar veren şahıslar polisin gelmesiyle taşkınlıklarına devam etti. Polis ekiplerine de zor anlar yaşatan şahıslar, polise de saldırmaya başladı. Saldırganların arasında kalan polis ekipleri, havaya silah sıkarak şahısları dağıtmak istedi.

''KAFAMA SIK''

Polisin havaya ateş açmasına sinirlenen şahıslardan bir tanesi "kafama sık" diyerek polisin üzerine yürüdü. Takviye polis ekiplerinin gelmesiyle şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin çalışmaları sonuncu olaya karışan şahıslar tek tek tespit edilerek gözaltına alındı. Saldırganlar hakkında, polis ekiplerine mukavemet, mala zarar verme, sokağa çıkma yasağının ihlali suçlarından işlem yapıldı. Yaşanan olaylar ise saniye saniye kaydedildi.

Husumetlilerinin iş yerini basan saldırgan, ''Kafama sık'' diyerek polisin üzerine yürüdü
Husumetlilerinin iş yerini basan saldırgan, ''Kafama sık'' diyerek polisin üzerine yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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