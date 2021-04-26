Önce İnsan Derneğinden Türkiye, Suriye ve Afrika'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği, ramazan ayı yardımları kapsamında Türkiye, Suriye ve Afrika'da ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtıp iftar organizasyonu düzenliyor.

Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği, ramazan ayı yardımları kapsamında Türkiye, Suriye ve Afrika'da ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtıp iftar organizasyonu düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında iftar ve sahur yardımları kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında ve Afrika'nın bazı bölgelerinde sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Türkiye'de ise her gün 100 kişiye iftar yemeği veriliyor, kumanya paketi dağıtılıyor.

Önce İnsan Derneği Başkanı Nuray Canan Songür, yurt içi ve dışında birçok bölgede faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiklerini belirterek, "Bağışçılarımızın desteği ve gönüllülerimizin gayretleri ile bu mübarek ayda ulaşabildiğimiz kadar çok ihtiyaç sahibi kardeşimize ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız savaş mağduru, kıtlık, açlık ve yoksullukla mücadele eden insanlara elimizden geldiğince ulaşarak hep birlikte kardeşçe ve ramazanın bereketini paylaşmış olarak bayrama kavuşmaktır." ifadelerini kullandı.

Derneğe bağışlar "onceinsander.org.tr" adresi ya da "212 485 85 57" numaralı telefondan bilgi alınarak banka hesapları yoluyla yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara