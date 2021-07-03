Önce İnsan Derneği, vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Önce İnsan Derneği, vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı

Önce İnsan Derneği, vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği, vekaletle kurban kesim bedellerini yurt içinde 1250, Afrika'da 590 lira olarak belirledi.

Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği, vekaletle kurban kesim bedellerini yurt içinde 1250, Afrika'da 590 lira olarak belirledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ve Afrika'da vekaletle kurban kesim organizasyonu gerçekleştiren Önce İnsan Derneği, kurban fiyatlarını açıkladı.

Kurban bedellerini yurt içinde 1250, Afrika'da 590 TL olarak belirleyen dernek, vekaleten teslim edilecek kurbanları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Önce İnsan Derneği Başkanı Nuray Canan Songür, Kurban Bayramı'na aylar kala hazırlıkları yapılan kurban organizasyonu için öncelikle kurbanlıklar seçildiğini, İslami ölçülere uygun olup olmadığı belirlenerek seçilen kurbanlıklar için erken fiyat avantajı olması nedeniyle fiyat pazarlıklarının yapıldığını aktardı.

Kurbanın kesileceği mekanlar ve uzman kasapların belirlenerek, her şeyin aylar öncesinden kurban organizasyonuna hazırlamış olarak tamamlandığını belirten Songür, "Önce İnsan Derneği web sitesi üzerinden, havale-EFT yolu ile veya elden yapacağınız bağışlar için vekaletleriniz alınarak kurban günü kasaplara veriliyor. İslami kurallara uygun olarak kesilen kurbanlıklar kamera ile tek tek kayıt altına alınıyor. Kesilen kurbanlıkların videoları takip eden süreçte bağış sahiplerine ulaştırılarak tamamen şeffaf bir şekilde kurban hizmeti yerine getirilmiş oluyor." bilgisini verdi.

Songür, diğer taraftan da yardım yapılacak aileleri tespit eden dernek ekibinin yetim, yoksul ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan aileleri belirlediğini ve kurban etlerinin yerlerine ulaşması için çalışma yaptığını ifade etti.

Kurbanlıkların, kesim organizasyonu yapılacak olan ülkede satın alınarak kesiminin gerçekleştirildiğini belirten Songür, Afrika ülkelerinde kurban fiyatlarının o bölgenin ekonomik şartlarından dolayı daha uygun olabildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Meksikalı fenomen, Avrupa Sinovac aşısını kabul etmeyince İstanbul'da kaldı
Meksikalı fenomen, Avrupa Sinovac aşısını kabul etmeyince İstanbul'da kaldı
'Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı?' sorusuna Bilim Kurulu üyesinden yanıt: Kurallara dikkat edersek olmayacak
"Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı?" sorusuna Bilim Kurulu üyesinden yanıt: Kurallara dikkat edersek olmayacak
İçişleri Sözcüsü Çataklı: '(Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın) Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50'de hareket etti.
İçişleri Sözcüsü Çataklı: "(Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın) Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50'de hareket etti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şener Şen Şeyma Subaşı Yiğit Marcus Aral
Spor Cedi Osman Fatih Terim Burak Elmas Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Önce İnsan Derneği, vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 14:41:50. #1.16#

title