Önce İnsan Derneği, vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı

Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği, vekaletle kurban kesim bedellerini yurt içinde 1250, Afrika'da 590 lira olarak belirledi.

Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği, vekaletle kurban kesim bedellerini yurt içinde 1250, Afrika'da 590 lira olarak belirledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ve Afrika'da vekaletle kurban kesim organizasyonu gerçekleştiren Önce İnsan Derneği, kurban fiyatlarını açıkladı.

Kurban bedellerini yurt içinde 1250, Afrika'da 590 TL olarak belirleyen dernek, vekaleten teslim edilecek kurbanları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Önce İnsan Derneği Başkanı Nuray Canan Songür, Kurban Bayramı'na aylar kala hazırlıkları yapılan kurban organizasyonu için öncelikle kurbanlıklar seçildiğini, İslami ölçülere uygun olup olmadığı belirlenerek seçilen kurbanlıklar için erken fiyat avantajı olması nedeniyle fiyat pazarlıklarının yapıldığını aktardı.

Kurbanın kesileceği mekanlar ve uzman kasapların belirlenerek, her şeyin aylar öncesinden kurban organizasyonuna hazırlamış olarak tamamlandığını belirten Songür, "Önce İnsan Derneği web sitesi üzerinden, havale-EFT yolu ile veya elden yapacağınız bağışlar için vekaletleriniz alınarak kurban günü kasaplara veriliyor. İslami kurallara uygun olarak kesilen kurbanlıklar kamera ile tek tek kayıt altına alınıyor. Kesilen kurbanlıkların videoları takip eden süreçte bağış sahiplerine ulaştırılarak tamamen şeffaf bir şekilde kurban hizmeti yerine getirilmiş oluyor." bilgisini verdi.

Songür, diğer taraftan da yardım yapılacak aileleri tespit eden dernek ekibinin yetim, yoksul ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan aileleri belirlediğini ve kurban etlerinin yerlerine ulaşması için çalışma yaptığını ifade etti.

Kurbanlıkların, kesim organizasyonu yapılacak olan ülkede satın alınarak kesiminin gerçekleştirildiğini belirten Songür, Afrika ülkelerinde kurban fiyatlarının o bölgenin ekonomik şartlarından dolayı daha uygun olabildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu