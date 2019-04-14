Önce İçindeki Malzemeleri Sonra Minibüsü Çaldılar

Gaziantep'te önce minibüs içindeki inşaat malzemelerini sonrasında da aracı çalarak kayıplara karışan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındı.

Mahir Y. (25) ile Sergen A. (23), Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde 8 Nisan'da inşaat malzemesi yüklü A.E'ye ait 27 HV 218 plakalı minibüsün kapılarının açık olduğunu fark etti.

İnşaat malzemeleri kendi araçlarına yükleyen zanlılar, bir süre sonra anahtarı üzerinde bırakılan minibüsü de çalarak kayıplara karıştı.

Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, Mahir Y'yi Bülbülzade Mahallesi'ndeki bir ikametten hırsızlık yapmaya çalışırken yakaladı. Zanlının üst aramasında bir tabanca ele geçirildi.

Cezaevi firarisi Mahir Y'nin, hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası ve 6 suçtan arama kaydı bulunduğu belirlenen. Mahir Y'nin emniyetteki ifadesinden yola çıkan ekipler, Sergen A'yı da Selimiye Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bir apartmanın otoparkına bırakıldığı belirlenen minibüs, sahibi A.E'ye teslim edildi.

Öte yandan, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 zanlının minibüsün bulunduğu sokakta keşif yapması yer alıyor.

Kaynak: AA