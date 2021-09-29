Önce hoş geldin deyip sonra uyardılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Önce hoş geldin deyip sonra uyardılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Önce hoş geldin deyip sonra uyardılar

Bayburt Üniversitesinde yüz yüze eğitimin başlaması ile yurdun birçok bölgesinden Bayburt'u tercih eden öğrenciler kente gelerek okulları ile tanıştı.

BAYBURT (İHA) - Bayburt Üniversitesinde yüz yüze eğitimin başlaması ile yurdun birçok bölgesinden Bayburt'u tercih eden öğrenciler kente gelerek okulları ile tanıştı. Polis ekipleri, dışarıdan eğitim almak için ile gelen üniversite öğrencilerine hoş geldin diyerek terör faaliyetleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

Bayburt Üniversitesinde "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi tanıtıldı. Proje kapsamında öğrenciler çok yönlü bilgilendirildi. Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliğince yürütülen "El Ele Güvenli Geleceğe" isimli proje kapsamında Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsü ve Baberti Külliyesi'nde bilgilendirme stantları kuruldu. Kurulan stantlarda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli yanı sıra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü personellerince Bayburt Üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu. Stantlara gelen öğrencilere TEM Şube Müdürlüğü personelince; ülkemiz gençlerini ve dolayısıyla ülkemizi gelecekten mahrum bırakmak isteyen, gençleri kendi tuzaklarına çekmek isteyen her türlü zararlı örgütler ve bu örgütlerin gençleri kandırma yöntemleri üzerine bilgilendirme yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince; narkotik madde kullanımının zararları, madde bağımlılığı ile mücadele ve narkotik suçlarla mücadelede vatandaşların desteğinin önemi anlatıldı. Bu noktada "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi anlatılırken tek tuşla ihbarda bulunma imkanı sağlayan 'UYUMA' aplikasyonu da tanıtıldı. TDP Şube Müdürlüğü personelince; başta sanal dolandırıcılık konusu olmak üzere muhtelif asayiş konularında bilgilendirme yapılırken özellikle kadın öğrencilere KADES uygulaması tanıtıldı.

Proje kapsamında standı ziyaret eden öğrencilere hazır kahve ikram edilirken çanta içerisinde bilgilendirme broşürü, bloknot, kalem ve hijyen seti hediye edildi.

El Ele Güvenli Geleceğe isimli proje kapsamında bilgilendirme faaliyetlerinin 01 Ekim 2021 tarihine kadar süreceği, gençlerin eğitim ve öğretimlerini huzur ve güven içerisinde devam ettirmeleri için suçla mücadelenin yanı sıra önleyici kolluk faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Destici Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Özdemir Mustafa Keser
Spor Muslera Lionel Messi Ali Palabıyık Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Önce hoş geldin deyip sonra uyardılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 09:25:55. #1.17#