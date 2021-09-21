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Önce hoş geldin deyip sonra uyardılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Önce hoş geldin deyip sonra uyardılar

Polis ekipleri, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yük yüze eğitime başlayan öğrencilere önce hoş geldin ikramında bulundu ardından terör faaliyetleri konusunda uyarısı bildiriler dağıttı.

Polis ekipleri, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yük yüze eğitime başlayan öğrencilere önce hoş geldin ikramında bulundu ardından terör faaliyetleri konusunda uyarısı bildiriler dağıttı.

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesinde yüz yüze eğitimin başlaması ile yurdun birçok bölgesinden ve yurt dışından Sivas'ı tercih eden öğrenciler Sivas'a gelerek okulları ile tanıştı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekipleri, dışarıdan eğitim almak için ilçeye gelen üniversite öğrencilerine hoş geldin diyerek terör faaliyetleri konusunda bilgilendirmede bulundu. Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu girişinde kurulan platformda öğrencilere meyve suyu, kek ve kolonya ikram edildi. Ardından özellikle terör faaliyetleri konusunda uyarıcı bilgi notları dağıtıldı. Öğrenciler uygulamadan memnun kaldıklarını belirttiler. - SİVAS

Önce hoş geldin deyip sonra uyardılar

Önce hoş geldin deyip sonra uyardılar

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