Önce hırsızlık yaptı sonra polise ateş açtı
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Önce hırsızlık yaptı sonra polise ateş açtı

Önce hırsızlık yaptı sonra polise ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Avcılar'da taksiden hırsızlık yapan şahıs, arkadaşlarının olduğu kafeye kaçtı.

İstanbul Avcılar'da taksiden hırsızlık yapan şahıs, arkadaşlarının olduğu kafeye kaçtı. Kendisini gözaltına almaya çalışan polis ekiplerine direnen şahıs, ateş açtı. Zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Olay, sabah 06.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, E.D. isimli şahıs bindiği ticari taksiden hırsızlık yaparak kaçtı. Taksi şoförü karakola giderek şahıstan şikayetçi oldu. Bekçi ve polis ekipleri kaçan şahsı takip etti. Kaçan şahıs mahallede arkadaşlarının olduğu kafeye gitti. Zanlıyı takip eden polis ekipleri kafeye giderek şahsın teslim olmasını istedi. E.D. ise kapıyı açmak yerine polis ve bekçilere ateş açmaya başladı.

Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polislerini gören şahıs, ikna olarak teslim oldu. Kimsenin yaralanmadığı olayda, şahıs gözaltına alındı. Ekipler, ifadelerine başvurmak için şüphelinin kafede bulunan arkadaşlarını da karakola götürdü.

Polis ekipleri, daha sonra kafede inceleme yaptı. Yapılan incelemede mekanda uyuşturucu kullanıldığı tespit edilirken, kafenin daha önce mühürlendiği öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından zabıta ekipleri, kafeyi mühürledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Önce hırsızlık yaptı sonra polise ateş açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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