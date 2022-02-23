Önce "hırsız köpeği" ihbar etti, sonra kendisi hırsızlık yaptı

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te bir alışveriş merkezinde bulunan mağaza içerisinde ayakkabıyı ağzına alıp götüren köpeği gören bir kadın, köpeği mağaza görevlilerine göstererek durumu bildirdi. "Hırsız köpeği" görevlilere bildiren kadın, mağazada bulunan bir müşterinin telefonunu dakikalar sonra yankesicilik yaparak çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü Pendik Kurtköy'de saat 16.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre AVM içerisinde bir mağazaya giren kadın, mağaza içerisindeki bir ayakkabıyı ağzına alarak götüren köpeği fark etti. Durumu hemen mağaza çalışanlarına bildiren kadın, köpeği göstererek görevlileri uyardı. Kadın şahıs olaydan yaklaşık 10 dakika sonra, mağaza içerisinde bulunan başka bir müşterinin telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı. Telefonu çalan kadın ile hırsızlık esnasında yanında bulunan başka bir kadın ardından hızla mağazadan ayrıldı.

Önünde çocuk arabasındaki çocuğuyla ilgilenmek için eğilen kadının cebinden tek manevrada telefonunu çalan hırsızın, telefonu aldığı esnada elindeki poşetlerle ellerini gizlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Mağaza içerisinde kadının telefon çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde mağaza içerisinde bulunan kadın, ayakkabı çalan köpeği fark ederek durumu mağaza yetkililerine bildiriyor. Olaydan dakikalar sonra aynı kadın, mağazadaki başka bir kadının telefonunu yankesicilik yaparak çalıyor. Telefonu çalan kadın ile yanındaki kadın hızla oranda uzaklaşıyor.

(Enes Şamil Gönenç - Mustafa Ayabakan/ İHA)