Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti (2)
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Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti (2)

GÖZALTINA ALINDISakarya'nın Karapürçek ilçesinde yere yatırdığı büyükbaş hayvana 'geber' diye bağırıp, sopayla vurduktan sonra kesen Remzi A., Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

22.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:32
Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti (2)

GÖZALTINA ALINDI

'nın ilçesinde yere yatırdığı büyükbaş hayvana 'geber' diye bağırıp, sopayla vurduktan sonra kesen Remzi A., Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Remzi A.'nın işlemleri sürerken, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce de şüpheliye Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 947 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.


Kaynak: DHA
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