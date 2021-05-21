Önce Hande Erçel, şimdi de Bülent Ersoy... Diva, Alp Kılınç'a sert çıktı: Ben diğerleri gibi susmam!
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Önce Hande Erçel, şimdi de Bülent Ersoy... Diva, Alp Kılınç'a sert çıktı: Ben diğerleri gibi susmam!

Önce Hande Erçel, şimdi de Bülent Ersoy... Diva, Alp Kılınç'a sert çıktı: Ben diğerleri gibi susmam!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tava reklamı yapılan bir paylaşımı eleştiren Kılınç'ın "Basmış tavaya Bülent Ersoy'un ışıltılı efektini" sözleri ünlü sanatçıyı kızdırdı.

Tava reklamı yapılan bir paylaşımı eleştiren Kılınç'ın "Basmış tavaya Bülent Ersoy'un ışıltılı efektini" sözleri ünlü sanatçıyı kızdırdı. Ersoy, Kılınç'a "Beni tavaya mı benzettin, tava mı diyorsun bana? Beni o yorumun içinden çıkart, yoksa avukatımla görüşürsün terbiyesiz" diye çıkıştı. Kılınç, Ersoy'un bu çıkışı üzerine "Ablam yok gurban olduğum, hani sen ağzına yüzüne böyle makyajlar yapıyorsun ya ışıltılı ışıltılı ona benzetmişim. Yani komiklik şakacılık, anladın mı abla?" diye sanatçının gönlünü almaya çalıştı.

O HESAP SAHTE

Ancak konu hakkında açıklama yapan Ersoy, Kılınç'a yorum yapanın kendisi değil sahte hesap olduğunu açıkladı. Ünlü sanatçı sosyal medyadan ikinci bir açıklama da bulunarak bu kez Alp Kılınç'ı kendisi üzerinden prim yapmakla suçladı: "Bu konuyu araştırdım ve Alp Kılınç denilen kişinin bu tarz sahte paylaşımları daha önce de ses getirecek başka sanatkarlara da uygulayıp; prim yapmak adına böylesine yalanlara tevessül ettiğini öğrendim. Bak çocuğum; bunları espri olarak yapıyorsanız ben esprilerinize konu olacak statüde bir kişilik değilim. Zira yaptığınız suç teşkil etmektedir. Ben diğerleri gibi susmam. ve de hakkımı söke söke alırım. Kimsin? Neyin fenomenisin? Ah yazık, zavallı çocuk!"

Kaynak: Hürriyet

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