Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı
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Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Gaziantep'te 2 iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasının kaydettiği şüpheli yakalandı.

Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı
05.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:38

Gaziantep'te 2 iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasının kaydettiği şüpheli yakalandı.

Gaziantep Şehitkamil Büyük Pınar Mahallesi ve 2. Organize Sanayi Bölgesindeki 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarına yansıyan 1 şüpheli Gaziantep Emniyeti Asayiş şube müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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