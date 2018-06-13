Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kapkaç şüphelisi önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 4 Haziran günü bir kişinin elinde bulunan cep telefonunu motosikletli olarak çalan iki şüpheli şahıs hakkında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler, araştırmalarda olay yeri güvenlik kameralarını tespit etti. Kameraları inceleyen ekipler, derinleştirdikleri incelemelerde kapkaçı yapan ve motosikletin arkasında oturan şahsın kimliğini belirledi. Ekipler, şahsın adresine ulaşarak düzenlediği operasyonda A.C.K.'yı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.