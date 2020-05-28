- Önce güvenlik kameraları ardından polise yakalandılar
- Önce güvenlik kameraları ardından polise yakalandılar Gaziantep'in Nizip ilçesinde hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlar polis tarafından yakalandı.
28.05.2020 19:24 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:27
- Önce güvenlik kameraları ardından polise yakalandılar
GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlar polis tarafından yakalandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde binaların girişlerinde bulunan 2 bisikleti ve 2 otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA