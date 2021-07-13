Önce görüşmeler yaptı sonra tatile çıktı
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Önce görüşmeler yaptı sonra tatile çıktı

Önce görüşmeler yaptı sonra tatile çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Türkiye'den gelen reklam teklifleri değerlendiren İranlı oyuncu ve model Nahal Zovik, görüşmeler sonrası soluğu Bodrum'da alarak, tatile çıktı. işte detaylar...

İranlı tanınmış oyuncu ve model Nahal Zovik, Türkiye'den gelen teklifleri değerlendirmek üzere İstanbul'a geldi. Ülkesinde tanınmış bir model olan Zovik, uluslararası projelerin de aranan bir ismi. Türkiye'den gelen reklam teklifleri değerlendiren güzel model, görüşmeler sonrası soluğu Bodrum'da alarak, tatile çıktı.

Önce görüşmeler yaptı sonra tatile çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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