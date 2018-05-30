Evi Kurşunlayan 3 Saldırgan, Polisten Kaçmak İsterken Kıskıvrak Yakalandı!
Adana'da 3 kişi, bir eve pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra araçlarıyla kaçarken polis kovalamacası sonucu kıskıvrak yakalandı.
Adana'da bir eve pompalı tüfekle ateş açan şahıslar araçlarıyla kaçtığı sırada polislerin yola kapan atması üzerine yakalandı. Araçta boş kovan ve bir miktar esrar ele geçirildi.
POMPALI TÜFEKLE EVE ATEŞ AÇIP KAÇTILAR
Olay, saat 1.40 sıralarında Sarıçam İlçesi Yürekli Mahallesi D-400 karayolu cezaevi kavşağında meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen üç kişi Seyhan İlçesi Yeşiyuva mahallesinde araç içerisinde bir eve pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.
20 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONRASI KAPANDA LASTİKLERİ PATLADI
Şahısların kullandığı otomobile polis 'dur' ihtarında bulundu, ancak şahıslar ihtara uymayıp kaçmaya devam etti.Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamanın ardından polis ekipleri şahısların geldiği yönde yere kapan attı. Kapan üzerinden geçen araç lastiği patlayınca durmak zorunda kaldı.
YAKALANAN ŞAHISLARIN OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI
Araç içerisinde bulunan 3 kişiye kelepçe takılıp etkisiz hale getirildi. Otomobilde inceleme yapan polisler 2 tane boş kovan ve bir miktar uyuşturucu maddesi olan esrar ele geçirdi.
POMPALI TÜFEĞİ YOL KENARINA ATTILAR
Şahıslar olayda kullandığı pompalı tüfeği ise kaçarken yol kenarına attı. Polis arama çalışmalarında pompalı tüfeği bulup emniyete götürdü. Şahıslar sorgulanmak üzere İncirlik polis merkezine götürüldü.
-
Basin tarafli adana sehri mhp nin elindeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Adana olunca yorumcular baliklama atliyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ALLAHIM sen ülkemizi muhafaza eyle böyle tiplerden ... ne cesaret arkadaş ya adamın evine pompalı tüfekle ateş etmek ... kesin yasadan oluşan boşluktan faydalanıp serbest kalırlar burası TÜRKİYECevap Yaz Yayından Kaldır
-
Yine Mi?? ADANACevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Sunlara bakin ya modellere bakin ulen neden dunyaya gelir boyleleri hala anlayamadim gidin birseyler uretin toplum icin faydali olun pislikler asin bunlari ya asin assaglik ise yaramazlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır