Evi Kurşunlayan 3 Saldırgan, Polisten Kaçmak İsterken Kıskıvrak Yakalandı!

Adana'da bir eve pompalı tüfekle ateş açan şahıslar araçlarıyla kaçtığı sırada polislerin yola kapan atması üzerine yakalandı. Araçta boş kovan ve bir miktar esrar ele geçirildi.

POMPALI TÜFEKLE EVE ATEŞ AÇIP KAÇTILAR

Olay, saat 1.40 sıralarında Sarıçam İlçesi Yürekli Mahallesi D-400 karayolu cezaevi kavşağında meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen üç kişi Seyhan İlçesi Yeşiyuva mahallesinde araç içerisinde bir eve pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.

20 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONRASI KAPANDA LASTİKLERİ PATLADI

Şahısların kullandığı otomobile polis 'dur' ihtarında bulundu, ancak şahıslar ihtara uymayıp kaçmaya devam etti.Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamanın ardından polis ekipleri şahısların geldiği yönde yere kapan attı. Kapan üzerinden geçen araç lastiği patlayınca durmak zorunda kaldı.

YAKALANAN ŞAHISLARIN OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Araç içerisinde bulunan 3 kişiye kelepçe takılıp etkisiz hale getirildi. Otomobilde inceleme yapan polisler 2 tane boş kovan ve bir miktar uyuşturucu maddesi olan esrar ele geçirdi.

POMPALI TÜFEĞİ YOL KENARINA ATTILAR

Şahıslar olayda kullandığı pompalı tüfeği ise kaçarken yol kenarına attı. Polis arama çalışmalarında pompalı tüfeği bulup emniyete götürdü. Şahıslar sorgulanmak üzere İncirlik polis merkezine götürüldü.