Önce etrafı kolladı, sonra kahve kutularını alıp kaçtı
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Önce etrafı kolladı, sonra kahve kutularını alıp kaçtı

Önce etrafı kolladı, sonra kahve kutularını alıp kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da bir kişi önce etrafı kolladı, sonra 2 kahve kutusunu alıp kayıplara karıştı.

Diyarbakır'da bir kişi önce etrafı kolladı, sonra 2 kahve kutusunu alıp kayıplara karıştı.

Olay, dün akşamüzeri Bağlar ilçesinde bulunan baharat ürünleri satılan bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mağaza önünde bulunan ürünleri gören şahıs, yaklaşık 5 dakika etrafı kolladı. Mağaza sahibinin müşterilerle ilgilendiğini gören şahıs 2 kahve kutusunu koltuk altına koyarak çalıp kaçtı. Kahve kutularının çalındığını çevredeki vatandaşlardan öğrenen işletme sahibi güvenlik kameraları görüntülerini alarak karakola bildirerek şikayetçi oldu. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR

Önce etrafı kolladı, sonra kahve kutularını alıp kaçtı
Önce etrafı kolladı, sonra kahve kutularını alıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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