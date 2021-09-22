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Önce eşini sonra kendisini silahla vurarak intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Önce eşini sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Giresun'un Eynesil ilçesinde bir kişi bilinmeyen bir sebepten dolayı önce eşini sonrada kendisini silahla vurarak intihar etti.

GİRESUN (İHA) - Önce eşini sonra kendisini silahla vurarak intihar etti

GİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesinde bir kişi bilinmeyen bir sebepten dolayı önce eşini sonrada kendisini silahla vurarak intihar etti.

Edinilen bilgiler göre, ilçenin Gümüşçay mahallesinde oturan ve ilçede oto elektrik tamircisi olarak çalışan Murat Çetin bu akşam saat 19.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı önce eşi Şennur Çetin'i göğsünden, sonra aynı silahla kendisini kafasından ateş ederek intihar etti.

Şennur Çetin'in yaklaşık 2 yıldır amansız bir hastalıkla mücadele ettiği, hastalığının son evresinde olduğu ve eşi Murat Çetin'in arkadaş çevresine "Ona bir şey olursa ben ne yaparım" dediği kaydedildi.

Çiftin tek evlatları olan ve bir süre önce askerden geldiği öğrenilen oğullarının da olay sırasında evde olduğu öğrenilirken, cesetleri Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilecek bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Önce eşini sonra kendisini silahla vurarak intihar etti

Önce eşini sonra kendisini silahla vurarak intihar etti

Önce eşini sonra kendisini silahla vurarak intihar etti

Önce eşini sonra kendisini silahla vurarak intihar etti
İhlas Haber Ajansı / Fikret Bodur - Son Dakika Haberleri
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