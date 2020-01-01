Önce eşini sonra kendini vurdu

01.01.2020 21:55 | Son Güncelleme: 01.01.2020 21:55

Iğdır'da ailevi problemlerden ötürü evi terk eden eşinin yaşadığı ikamete giden koca, karısını silahla öldürdü, ardından kendini vurdu.

Olay, Iğdır merkez Konaklı Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunlarından dolayı eşini terk eden E. A. ayrı bir eve taşındı. Eşinin peşini bırakmayan koca U.A., bir çocuk annesi karısının yaşadığı evi öğrenerek kapısını çaldı. E.A. karşısında kocası U.A.'yı görünce tepki gösterdi. İkili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası kendini kaybeden U.A. üzerindeki tabanca ile eşini vurdu. E.A. kanlar içinde yere yığılırken, koca U.A. bu sefer tabanca ile kendini vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, E.A. ve koca U.A.'yı kanlar içinde buldu. Olay yerinde yapılan müdahalede E.A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı U.A. ise Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde 01.01.2020 tarihinde akşamüzeri yaşanan elim bir olayda E.A. hayatını kaybetmiş, kocası U.A. ise yaralı olarak devlet hastanesine kaldırılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ilk incelemelere göre olayın Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde ikamet eden U.A. isimli şahısla, Mersin'de ikamet kaydı olduğu anlaşılan eşi E.A. arasında gerçekleştiği değerlendirilmekte olup, maktul E.A'nın eşinden şiddet gördüğü yönünde İl Emniyet birimlerimize başvurusunun olmadığı tespit edilmiş, olayın ne şekilde gerçekleştiği yönünde adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA