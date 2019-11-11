“Önce enerji sonra vergi zamları beklentiyi negatif etkileyebilir"

11.11.2019 08:17 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:17

Negatif beklentinin yatırımdan kaçmak ve vergi tahsilatının düşmesi anlamına geldiğini söyleyen Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, "Yeni paket kamunun kaynak ihtiyacını karşılamak, kayıt dışlılığı gidermek noktasında ne kadar etkili olur bilemiyorum" dedi.