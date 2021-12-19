Önce duvara ardından aydınlatma direğine çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Önce duvara ardından aydınlatma direğine çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce duvara ardından aydınlatma direğine çarptı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce duvara ardından aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin içinde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı 28 Haziran Mahallesi Bahriye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 41 HT 398 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle birlikte önce duvara sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü aracının içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü O.Y., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından O.Y., hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Önce duvara ardından aydınlatma direğine çarptı

Önce duvara ardından aydınlatma direğine çarptı

Önce duvara ardından aydınlatma direğine çarptı

Önce duvara ardından aydınlatma direğine çarptı

Önce duvara ardından aydınlatma direğine çarptı

Önce duvara ardından aydınlatma direğine çarptı

Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

 Annesi yanında asılı halde bulunan 3 aylık bebeğin ağlama sesleri yürekleri burktu

Annesi yanında asılı halde bulunan 3 aylık bebeğin ağlama sesleri yürekleri burktu

 Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Hurda yığınına dönen otomobil 2 askere mezar oldu

Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Hurda yığınına dönen otomobil 2 askere mezar oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title