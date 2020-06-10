Önce dövdüler sonra seyir halindeki araçtan yola attılar Önce dövdüler sonra seyir halindeki araçtan yola attılar Adana'da, kimliği belirlenemeyen kişiler bir kişiyi araç içerisinde dövdükten sonra seyir halindeyken yol kenarına atıp kaçtı.

Önce dövdüler sonra seyir halindeki araçtan yola attılar

ADANA - Adana'da, kimliği belirlenemeyen kişiler bir kişiyi araç içerisinde dövdükten sonra seyir halindeyken yol kenarına atıp kaçtı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişiler Kenan P.'yi araç içerisinde öldüresiye dövdüler. Ardından şahıslar seyir halindeyken Kenan P.'yi araç içerisinden yol kenarına atıp hızla olay yerinden kaçtı.

Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Kenan P.'yi Seyhan Devle Hastanesine kaldırdı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Kaynak: İHA