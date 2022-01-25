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Önce donmaktan kurtardılar sonra elleri ile beslediler

Önce donmaktan kurtardılar sonra elleri ile beslediler

DÜZCE(İHA) – Düzce Jandarma ekipleri donmak üzere olan Kızılgerdan kuşunu önce donmaktan kurtardı ardından de elleriyle beslediler.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Jandarma ekipleri donmak üzere olan Kızılgerdan kuşunu önce donmaktan kurtardı ardından de elleriyle beslediler.

Soğuk hava yurdun büyük bir bölümünde etkili oluyor. Bu soğuklarda doğada yaşayan hayvanlarda zaman zaman soğuktan etkileniyor. Düzce Akçakoca karayolu üzerinde yol kontrolü yapan Jandarma Trafik Timi, karların arasında donarak ölmek üzere olan minik Kızılgerdan kuşunu fark etti. Hemen karların içerisinden alınan kuş önce ısınması sağlandı, ardından da karnı doyurularak hayata döndürüldü. Minik kuş şu anda jandarmada koruma altında. - DÜZCE

Önce donmaktan kurtardılar sonra elleri ile beslediler

Önce donmaktan kurtardılar sonra elleri ile beslediler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Haber

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