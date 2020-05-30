Önce donmaktan kurtardı, sonra botunu verdi
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Önce donmaktan kurtardı, sonra botunu verdi

KAHRAMANMARAŞ'ta aniden bastıran kar ve tipide mahsur kalan 5'i çocuk 14 kişi, AFAD ekibi ile köylüler tarafından kurtarıldı.

Önce donmaktan kurtardı, sonra botunu verdi
30.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:47

KAHRAMANMARAŞ'ta aniden bastıran kar ve tipide mahsur kalan 5'i çocuk 14 kişi, AFAD ekibi ile köylüler tarafından kurtarıldı. Donmak üzereyken kurtarılan 14 kişiden Mehmet Sulakdağ'a ayakkabılarının ıslak olduğunu gören AFAD görevlisi Sinan Kantar, kendi botunu giydirdi.

Hayvanlarıyla birlikte Engizek köyünün Sütuşağı Yaylası'na giden Tonaydın ve Sulakdağ aileleri, aniden bastıran kar ve tipiye yakalandı. Mahsur kalan 5'i çocuk 14 kişi, ısınmak için yakacak da bulamayınca donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İhbar üzerine şehir merkezine 90 kilometre mesafedeki bölgeye, AFAD ekibi sevk edildi. 3 kişilik AFAD ekibi, Engizek Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Ay ve Selami Ay kardeşlerin de yardımıyla Sütuşağı Yaylası'na giderek, Fidan, Figen, Sultan, Meryem, Mehmet, Sudenaz, Elifnaz, İsmail ve Haydar Tonaydın ile Hacı, Ali, Bayram, Mehmet ve Gökhan Sulakdağ'a ulaştı. 

AYAKKABISINI ELLERİYLE GİYDİRDİAFAD ekibinden Sinan Kantar, kurtarılanlardan Mehmet Sulakdağ'ın ayakkabılarının ıslak olduğunu fark etti. Kantar, ayağındaki kışlık botu çıkarıp, Sulakdağ'a giydirdi. 

14 kişi, AFAD aracı ve traktör ile Engizek Mahallesi'ne indirildi. Sulakdağ ve Tonaydın aileleri, Yusuf Ay ve Selami Ay kardeşler tarafından misafir edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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