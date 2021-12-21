Önce döner yedi, sonra hırsızlık yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Önce döner yedi, sonra hırsızlık yaptı

Önce döner yedi, sonra hırsızlık yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da hırsızlık şüphelisi şahıs dönerci dükkanının camından içeri girdi.

BURSA (İHA) - Bursa'da hırsızlık şüphelisi şahıs dönerci dükkanının camından içeri girdi. İçeride yemek yiyen şüpheli, daha sonra kasada bulunan bir miktar parayı alarak, geldiği camdan çıkıp uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yıldırım'a bağlı Mesken Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs, dönerci dükkanının olduğu bölgeye geldi. Daha sonra çevrede gözetleme yapan hırsızlık şüphelisi, camı açarak içeri girdi. İçeride sahiplerinin sabahtan bıraktığı yemeği yiyen hırsız, daha sonra kasada bulunan bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Dükkana girme anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. - BURSA

Önce döner yedi, sonra hırsızlık yaptı

Önce döner yedi, sonra hırsızlık yaptı

Önce döner yedi, sonra hırsızlık yaptı

Önce döner yedi, sonra hırsızlık yaptı

77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamdan ilginç ifade: Beni aldatıyordu, hamileydi

77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamdan ilginç ifade: Beni aldatıyordu, hamileydi

 Gece yarısı kızına telefon açıp korkunç haberi verdi: Anneni öldürdüm, buraya gelin

Gece yarısı kızına telefon açıp korkunç haberi verdi: Anneni öldürdüm, buraya gelin

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title