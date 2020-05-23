Önce direksiyon hâkimiyetini kaybetti, sonra sokak lambasını devirdi
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Önce direksiyon hâkimiyetini kaybetti, sonra sokak lambasını devirdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarptı.

Önce direksiyon hâkimiyetini kaybetti, sonra sokak lambasını devirdi
23.05.2020 01:10 | Son Güncelleme: 23.05.2020 01:13

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Liseler Mahallesi Niksar Caddesi üzerinde Ünye istikametine doğru ilerlemekte olan Yusuf Ş. idaresindeki 55 KF 647 plakalı kamyonet önünde duran araca çarpmamak için kontrolünü kaybederek önce kaldırıma ardından sokak aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sokak lambası devrilirken, kaza maddi hasarla atlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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