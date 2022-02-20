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Önce denetim, sonra doğum günü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Önce denetim, sonra doğum günü

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kötekli Mahallesi giriş ve çıkışlarında uygulama gerçekleştirildi.

MUĞLA (İHA) - Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kötekli Mahallesi giriş ve çıkışlarında uygulama gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin yoğun bulunduğu Kötekli Mahallesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında Bölge Trafik, Asayiş Şube ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yer aldı.

23.00-01.00 arasında7 farklı noktada gerçekleştirilen uygulamada 7 ekip otosu ve 36 personel görev aldı. Kötekli Mahallesinin giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamada 279 araç sorgulaması yapılırken 13 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak gibi kurallara riayet etmeyen sürücülere 17 bin 355 TL idari para cezası uygulandı.

Uyulama sonrası ise Komiser Burcu Avcı için uygulamaya katılan mesai arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Doğum, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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