Önce demir bariyerlere, ardından beton duvara çarptı
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Önce demir bariyerlere, ardından beton duvara çarptı

Önce demir bariyerlere, ardından beton duvara çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolu üzerinde yoldan çıkan otomobil, önce demir bariyerlere ardından beton duvara çarptı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolu üzerinde yoldan çıkan otomobil, önce demir bariyerlere ardından beton duvara çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya istikametinden Osmancık istikametine seyir halinde olan Ömer C. idaresindeki 06 SJ 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere, ardından da beton duvara çarptı. Kazada sürücü Ömer C. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Kezban C., çocukları T.C. ile Y.C. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu kazadan burunları bile kanamadan çıktılar

Diğer kazada da Tosya'da Kargı-Osmancık karayolunda sürücüsü öğrenilemeyen 25 ARY 321 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Adeta hurdaya dönen minibüste bulunanlar kazayı yara almadan atlattı. Kazada minibüste bulunan eşyalar ise etrafa savruldu. - KASTAMONU

Önce demir bariyerlere, ardından beton duvara çarptı
Önce demir bariyerlere, ardından beton duvara çarptı
Önce demir bariyerlere, ardından beton duvara çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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