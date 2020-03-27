Önce darp edildi sonra kendi aracının bagajına konularak kaçırıldı... O anlar kamerada
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İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Önce darp edildi sonra kendi aracının bagajına konularak kaçırıldı... O anlar kamerada

Önce darp edildi sonra kendi aracının bagajına konularak kaçırıldı.

27.03.2020 00:33 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:34
Önce darp edildi sonra kendi aracının bagajına konularak kaçırıldı... O anlar kamerada

Önce darp edildi sonra kendi aracının bagajına konularak kaçırıldı... O anlar kamerada

Samsun'da 2 kişi tarafından dövülerek aracın bagajına koyulan genci polis kurtardı

SAMSUN - Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından dövüldükten sonra aracın bagajına koyularak kaçırılan genci polis kurtardı.

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Samet M. (31), yol ortasında B.B. ve S.Ü. ile alacak-verecek meselesinden dolayı tartıştı. Tartışmada Samet M. 2 kişi tarafından darp edildi. Sonrasında kendisine ait aracın bagajına konularak kaçırıldı. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayı görüntüleyen vatandaşın ihbarından yola çıkarak görüntüden plakayı tespit eden polis ekipleri kent güvenlik sistemi kameralarından da aracın gidiş güzergahını belirleyerek aracı olaydan 2 saat sonra buldu. Park halinde bulunan aracın bagajından çıkarılan Samet M. Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın şüphelilerinden B.B. yakalandı, S.Ü. ise aranıyor.

Önce darp edildi sonra kendi aracının bagajına konularak kaçırıldı... O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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Önce darp edildi sonra kendi aracının bagajına konularak kaçırıldı... O anlar kamerada

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