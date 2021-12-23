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Önce darp edildi, sonra ayağından vuruldu

Önce darp edildi, sonra ayağından vuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan kavga neticesinde darp edilen kişi, silahla ayağından vurularak yaralandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan kavga neticesinde darp edilen kişi, silahla ayağından vurularak yaralandı.

Olay, sabaha karşı Körfez ilçesi Şirinyalı Bağdatlı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, önce kimliği belirlenemeyen şüpheliler tarafından darp edildi, ardından da silahla ayağından vuruldu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı, polis ekipleri tarafından ilk olarak Körfez Devlet Hastanesine götürüldü. Körfez Devlet Hastanesinde müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Derince Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

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