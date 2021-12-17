Önce cinayet işleyip, sonra yaşamına son veren temizlik işçisi defnedildi

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde önce gönül ilişkisi yaşadığı Nebahat Er'i öldüren, sonra da silahla kendini vurarak canına kıyan temizlik işçisi son yolculuğuna uğurlandı.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Celal Serçe (47), dün öğle saatlerinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan hafriyat döküm sahasında silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Dün akşam saatlerinde ise Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Bahar Sokakta bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında oturan Nebahat Er de (35) boğazından kesilmiş halde ölü bulunmuştu. Her iki olay için de geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, Celal Serçe'nin gönül ilişkisi yaşadığı Nebahat Er'i öldürdüğünü, daha sonra da silahla kendini vurarak canına kıydığını tespit etti.

Celal Serçe'nin cenazesi, Çamlıtepe Mahallesindeki Kemal Sadri Şirin Cami'de kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Serçe'nin yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı. - KOCAELİ