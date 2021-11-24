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Önce çiçek sonra kahvaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Önce çiçek sonra kahvaltı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü Münasebetiyle öğretmenlere çiçek takdim ederek, kahvaltı verdi.

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü Münasebetiyle öğretmenlere çiçek takdim ederek, kahvaltı verdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi de, öğretmenler için özel bir jest yaptı. Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, Gençlik Liderleri ve Gençlik Merkezi çalışanları öğretmenlerin onuruna kahvaltı verdi. Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, öğretmenlere çiçek vererek günlerini kutladı.

Öğretmenlerle keyifli bir gün yaşadıklarını belirten Yılmaz, katılımları için kendilerine teşekkür etti. - ERZURUM

Önce çiçek sonra kahvaltı

Önce çiçek sonra kahvaltı

Önce çiçek sonra kahvaltı

Önce çiçek sonra kahvaltı

Önce çiçek sonra kahvaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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