Önce çarptı, sonra metrelerce sürükledi
Önce çarptı, sonra metrelerce sürükledi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir TIR, çarptığı aracı metrelerce sürükleyerek devrildi.
11.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:03
Önce çarptı, sonra metrelerce sürükledi
BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir TIR, çarptığı aracı metrelerce sürükleyerek devrildi.
Kaza bugün terminal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köprü altında duran 34 CJP 166 plakalı araca, T.C. idaresindeki 16 HDF 13 plakalı TIR çarptı. Çarptığı aracı metrelerce sürükleyen TIR yan devrildi. Kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında trafik tek yönlü verilirken, soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA