Önce çarptı sonra kaçtı Önce çarptı sonra kaçtı Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında plakası henüz belirlenemeyen bir araç vatandaşa çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Önce çarptı sonra kaçtı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında plakası henüz belirlenemeyen bir araç vatandaşa çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Liseler Mahallesi Akkuş- Niksar Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Mehmet Karaca isimli vatandaş, Hanboğazı istikametine gitmekte olan aracın çarpması sonucu yaralandı.

Plakası henüz belirlenemeyen araç olay yerinden hızla ayrılırken, yaralı vatandaş ise sağlık ekiplerinin kaza yerine ilk müdahalede bulunmasının ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili aracın plakası ve çarpan kişi araştırılıyor.

Kaynak: İHA