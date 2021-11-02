Önce çalındı, sonra geri geldi

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde balkonda asılı olan çamaşırların arasındaki bir yeleği alarak uzaklaşan 2 şahıs görüntüleri güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çalınan yelek, yan apartmanındaki evin birinci kat balkonuna bırakıldı.

İlginç olay geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi Özyurt Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki apartmanların birinin giriş katının balkonuna kurutmaya bırakılmış çamaşırlar asıldı. Bir süre sonra etrafta dolaşan iki kişi apartmanın önüne geldi. Asılı olan çamaşırlar içinde bir yeleği seçip alarak bölgeden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çalınan yelek geri geldi. Balkondan çalınan yelek kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından, çalınan evin yan apartmanın birinci kat balkonuna bırakıldı. Balkonda yeleği gören ev sahipleri, yeleği sahibine teslim etti. - AYDIN

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