Önce boşanma aşamasındaki eşini, sonra kendini vurdu
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Önce boşanma aşamasındaki eşini, sonra kendini vurdu

30.11.2020 21:41 | Son Güncelleme: 30.11.2020 22:21

Edirne'de bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Edirne'de bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir markette çalışan boşanma aşamasındaki eşi N.K'nin yanına giden M.E.K., eşini tüfekle vurduktan sonra etrafa rastgele ateş açıp, ardından aynı tüfekle kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.E.K. hastaneye kaldırılırken, eşi N.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kadının mesai arkadaşları ise sinir krizi geçirdi.

Çiftin ilerleyen günlerde boşanma davasının olduğu öğrenildi.

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(Şener Urfa/İHA)

Önce boşanma aşamasındaki eşini, sonra kendini vurdu
Önce boşanma aşamasındaki eşini, sonra kendini vurdu
Önce boşanma aşamasındaki eşini, sonra kendini vurdu
Önce boşanma aşamasındaki eşini, sonra kendini vurdu
Önce boşanma aşamasındaki eşini, sonra kendini vurdu
Önce boşanma aşamasındaki eşini, sonra kendini vurdu
Önce boşanma aşamasındaki eşini, sonra kendini vurdu
Önce boşanma aşamasındaki eşini, sonra kendini vurdu
Önce boşanma aşamasındaki eşini, sonra kendini vurdu
Önce boşanma aşamasındaki eşini, sonra kendini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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