Önce birbirlerine ardından park halindeki araçlara çarptılar: 1 yaralı

Elazığ'da çarpışan araçlar park halindeki 2 otomobile daha çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da çarpışan araçlar park halindeki 2 otomobile daha çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAR 359 plakalı otomobil, 06 HZT 77 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 06 HZT 77 plakalı otomobili park halindeki 2 otomobile daha çaptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı