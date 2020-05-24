Önce bayramlaştılar, sonra göbek attılar Önce bayramlaştılar, sonra göbek attılar Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar orkestrayla çiftetelli oynadı, gençler de balkondan eşlik etti Bursa Nilüfer'de bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar önce yaşıtlarıyla bayramlaştı daha sonra çiftetelli oynayarak kurtlarını döktü.

Önce bayramlaştılar, sonra göbek attılar

Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar orkestrayla çiftetelli oynadı, gençler de balkondan eşlik etti

BURSA - Bursa Nilüfer'de bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar önce yaşıtlarıyla bayramlaştı daha sonra çiftetelli oynayarak kurtlarını döktü. Davul ve zurna eşliğinde Bursa çiftetellisi oynayan yaşlıların sevinci gözlerinden okunurken; göbek atanlar renkli görüntüler oluşturdu. O anlar ise drone ile havadan görüntülendi.

Nilüfer Belediyesi'nin organizasyonuyla 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Roman Orkestrası eşliğinde oynayarak göbek attı. Hava almak için sokağa çıkan yaşlılar, mahallelerindeki yeşil alanlara akın etti. Önce yaşıtlarıyla tek tek bayramlaşan vatandaşlar daha sonra yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkardı.

Orkestra çaldı yaşlılar göbek attı

Ramazan Bayramı'nın ilk günü izin kapsamında sokağa çıkan vatandaşlar Nilüfer Belediyesi'nin sürpriziyle karşılaştı. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası, çaldığı oyun havalarıyla birlikte yaşlıları kendinden geçirdi. Yaşıtlarıyla bayramlaştıktan sonra temiz havanın tadını çıkaran vatandaşlar, orkestra eşliğinde göbek atarak kurtlarını döktü. Davul ve zurna eşliğinde Bursa çiftetellisi de oynayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA