Önce bacanağını sonra kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü
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Önce bacanağını sonra kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü

13.01.2021 20:02 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:06
Önce bacanağını sonra kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü

KONYA'da Şenol Yasak, bir süre önce eşinin çocuklarını alarak evini terketmesinde sorumlu olduklarını önü sürdüğü bacanağı Mustafa Arslan (36) ile kayınpederi Bekir Dağdeviren'i (68), işyerlerinde çalışırken pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü.

KONYA'da Şenol Yasak, bir süre önce eşinin çocuklarını alarak evini terketmesinde sorumlu olduklarını önü sürdüğü bacanağı Mustafa Arslan (36) ile kayınpederi Bekir Dağdeviren'i (68), işyerlerinde çalışırken pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Yasak, çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, saat 17.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi üzerindeki bir mobilyacıda meydana geldi. Geçimsizlik nedeniyle çıkan tartışmanın ardından 4 ay önce eşinin çocuklarını da yanına alarak babasının evine gitmesi üzerine Şenol Yasak (39), tek başına yaşamaya başladı. Şenol Yasak, iddiaya göre eşinin eve dönmemesinde kayınpederi ile bacanağını suçladı. Barışma teklifi reddedilen Yasak, akşam saatlerinde mobilyacı bacanağı Mustafa Arslan'ın yanına gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Mustafa Arslan, vucuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti.

BACANAĞININ ARDINDAN KAYINPEDERİNİN İŞYERİNİ BASTI

Bacanağı Arslan'ı öldüren Şenol Yasak daha sonra Fatih Mahallesi'ndeki Karatay Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in yanına gitti. Şenol Yasak, kayınpederi Dağdeviren'e de pompalı tüfekle ateş açarak karnından yaraladı. Bu sırada ikinci kez tüfeği ateşlemek isteyen Şenol Yasak'a kayınbiraderi Enes Dağdeviren ve çevredekiler engel oldu. Çağırılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Dağdeviren tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şenol Yasak ise olay yerine gelen polise teslim edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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