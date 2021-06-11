Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı
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Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı

Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta yolda duran araçlara çarpan sürücü, kaza sonrası rapor tutan araç sahiplerine bıçak çekerek ortalığı birbirine kattı.

Esenyurt'ta yolda duran araçlara çarpan sürücü, kaza sonrası rapor tutan araç sahiplerine bıçak çekerek ortalığı birbirine kattı. Polis ekiplerine de zor anlar yaşatan şahıs, güvenlik kamerası ve vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre bir şahıs, aracıyla seyir halindeyken park halindeki araçlara çarptı. Kaza sonrası araçlarının başına gelen ve kaza ile ilgili rapor tutmak isteyen araç sahipleri, uyuşturucu madde etkisinde olabileceği iddia edilen gencin sözlü saldırılarına maruz kaldı. Kaza raporu tutulmamasını istemeyen şahıs, araç sahiplerine bıçak çekti. Araç sahipleri tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışan şahıs, dakikalarca direnerek araç sahiplerine zor anlar yaşattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Dakikalarca polise direndi

Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine tartışmanın yaşandığı alana gelen polis ekipleri, olaya müdahale etmek isteyince ortalık karıştı. Polis ekiplerine teslim olmak istemeyen şahıs, ekiplere direnerek etrafa tehdit ve küfürler savurdu. Polis ekiplerini dakikalarca uğraştıran şahsın o anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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