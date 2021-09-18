Önce araç plakası çaldılar ardından genç kızın telefonunu kapıp kaçtılar: O anlar kamerada - Haberler
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Önce araç plakası çaldılar ardından genç kızın telefonunu kapıp kaçtılar: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Önce araç plakası çaldılar ardından genç kızın telefonunu kapıp kaçtılar: O anlar kamerada Çalıntı plakalı araçla kapkaç yaptılar, kıskıvrak yakalandılar Esenyurt'ta bir aracın plakasını söküp kendi araçlarına takan 3 kapkaççıdan biri, yolda yürüyen bir kadının elinden telefonu çalarak...

- Önce araç plakası çaldılar ardından genç kızın telefonunu kapıp kaçtılar: O anlar kamerada

Çalıntı plakalı araçla kapkaç yaptılar, kıskıvrak yakalandılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir aracın plakasını söküp kendi araçlarına takan 3 kapkaççıdan biri, yolda yürüyen bir kadının elinden telefonu çalarak kayıplara karıştı. Olay sonrasında inceleme başlatan polisler kapkaççıları kıskıvrak yakalarken, yaşanan kapkaç anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Barboros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde evden işe gitmek için yola çıkan bir kadın kapkaççıların hedefi oldu. Daha önceden kendi araçlarına uygun bir araçtan plaka çalan şahıslar, yolda yürüyen kadının elinden telefonu çalarak kayıplara karıştı. Olay sonrasında kadının ihbarı üzerine inceleme başlatan polisler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonucunda kapkaççıların plaka çalarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine de ulaşan polisler, şahısların kimlik bilgileri tespit etti. Aynı gün kapkaççıların adreslerine baskın yapan polis ekipleri, araç içerisinde bekleyen Tolga S. ve Hasan M. isimli iki şahsı gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kapkaçı gerçekleştiren Yusuf A. ise 16 Eylül günü polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Yusuf A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önce araç plakası çaldılar ardından genç kızın telefonunu kapıp kaçtılar: O anlar kamerada

Önce araç plakası çaldılar ardından genç kızın telefonunu kapıp kaçtılar: O anlar kamerada

Önce araç plakası çaldılar ardından genç kızın telefonunu kapıp kaçtılar: O anlar kamerada

Önce araç plakası çaldılar ardından genç kızın telefonunu kapıp kaçtılar: O anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Önce araç plakası çaldılar ardından genç kızın telefonunu kapıp kaçtılar: O anlar kamerada - Haberler
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