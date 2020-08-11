Önce araba çarptı, sonra dayak yedi Önce araba çarptı, sonra dayak yedi Sivas'ta kovalandığı kişilerden kaçan şahsa araba çarptı, metrelerce yükseğe fırlayan şahıs yere düştükten sonra bir de dayak yedi Sivas'ta kovalandığı kişilerden kaçan şahsa araba çarptı, metrelerce yükseğe fırlayan şahıs yere düştükten sonra birde dayak...

Önce araba çarptı, sonra dayak yedi

Sivas'ta kovalandığı kişilerden kaçan şahsa araba çarptı, metrelerce yükseğe fırlayan şahıs yere düştükten sonra bir de dayak yedi

SİVAS - Sivas'ta kovalandığı kişilerden kaçan şahsa araba çarptı, metrelerce yükseğe fırlayan şahıs yere düştükten sonra birde dayak yedi

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre iki kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle kovalanan şahıs biranda yola fırladı. Trafiğin aktığı sırada yola fırlayan şahısa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs metrelerce yüksekliğe fırladıktan sonra yere düştü. Yerde acılar içerisinde kıvranan şahısa bir darbede kovaladığı kişilerden geldi. Şahıs kaçtığı iki kişi tarafından öldüresiye dövüldü. O anlar ise şans eseri otomobil içerisinde sosyal medyada canlı yayın yapan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA