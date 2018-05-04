Önce Annesini Bıçaklayıp Balkona Kilitledi, Sonra 6 Aylık Bebeğini Balkondan Aşağı Attı
Ankara'da psikolojik sorunları olan kadın, önce annesini bıçaklayıp balkona kilitledi. Daha sonra 6 aylık kız bebeğini 2. kattan aşağı attı.
Ankara'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, önce annesini bıçakladı sonra 6 aylık kız bebeğini 2. kattan attı.
ANNESİNİ SIRTINDAN BIÇAKLAYIP, BEBEĞİYLE BALKONA ÇIKTI
Altındağ ilçesinde bulunan 185 Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu ve bu sebepten dolayı tedavi gördüğü öğrenilen Ö.T. adlı kadın, bir anda sinir krizi geçirdi ve 6 aylık bebeğini kucağına alarak balkona çıktı. Ö.T.'yi sakinleştirmek için annesi geldi. Sinirine hakim olamayan Ö.T., eline geçirdiği bıçakla annesini sırtından bıçaklayıp balkona kilitledikten sonra 6 aylık kız bebeği ile diğer balkona geçti. Kanlar içinde kalan anne komşulardan yardım istedi. Annenin çığlıklarını duyan komşular durumu hemen ilgili yerlere iletti.
İTFAİYE EKİPLERİ YARALI ANNEYE ULAŞTI
Olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri, kadının kucağındaki bebeği aşağı atacağını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri de olay yerine çok kısa bir süre içinde intikal etti. İtfaiye erlerini gören kadın, bir süre gülerek aşağı baktı. Ekipler hemen mutfak balkonunda yaralı olan anneye oradan almak için harekete geçti ve açılır merdivenin yardımıyla balkona ulaştı.
EKİPLERİN BALKONA ÇIKTIĞINI GÖRÜNCE BEBEĞİNİ AŞAĞI ATTI
Ekiplerin balkona çıktığını gören Ö.T., kucağındaki 6 aylık bebeği bir anda 2. kattan aşağı attı. Beton zemine çakılan bebek ağır şekilde yaralanırken, elinde bıçak taşıyan anne Ö.T. kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. 6 aylık kız bebek ve anneannesi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
SOKAKTAN GEÇEN HAMİLE KADIN BAYGINLIK GEÇİRDİ
Olayın yaşandığı sokaktan geçen yabancı uyruklu bir kadın ise Ö.T'nin bebeği atma anını gördü. Bunun üzerine bir süre şok geçiren kadın, bir anda yere düştü. Yabancı uyruklu kadının yardımına da vatandaşlar koştu. Kadını sakinleştiren mahalle sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen 3. ambulans ekibi, yabancı uyruklu kadını, olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. 6 aylık bebeği balkondan aşağı atan kadın gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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yazık bildiğimiz bilmediğimiz alemleri yaradan RABBİM aklımızı koru AminCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Orda o Kadar insan Var Bir Çocuğu Tutamadılar Seyretmekle Olmuyormuş her Türlü Olaya Hazır Olacaksın Bir Küçücük Çocuğu Tutmadılar vicdansızlık diyeceğim Ordaki İnsanlara Annenin Allah Belasın8 VersinCevap Yaz 3 Yayından KaldırDERYA DENİ: attigi yeri gormuyomusun nasil tutsunlar millete beddua okuma doner basina gelirYayından Kaldır
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Bu türleri kısırlaştırmak lazim. Annelik doğurmak ile olmuyor malesef bir hayvanin canina bile kiyamazken oz canini parcani nasl bunu yaparsn. : sinir bozucuCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Osi,haberde kadın annesini bıçaklayıp bebeğini de balkondan aşağı atmış. Paranoyak ne demek anlamını biliyor musun sen?bari yorum yazmadan önce google den paranayaklligin anlamını bir öğrenseydin daha iyi olmaz mıydı? Erdoğana saldirayim derken,düştüğünüz durum içler acısı.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır