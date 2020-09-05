Önce anahtarını sonra otomobili böyle çaldılar
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Önce anahtarını sonra otomobili böyle çaldılar

Bakırköy'de iki kişi girdikleri evden önce otomobilin anahtarını daha sonra da kapının önünde duran otomobili çaldı.

Önce anahtarını sonra otomobili böyle çaldılar
05.09.2020 12:03 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:10

Bakırköy'de iki kişi girdikleri evden önce otomobilin anahtarını daha sonra da kapının önünde duran otomobili çaldı. Otomobilin çalınma anı güvenlik kameralarına yansırken yabancı uyruklu 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Olay, 28 Ağustos günü Bakırköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.C. isimli vatandaş evinin önünde park halinde duran otomobilinin yerinde olmadığını fark etti ve durumu polise bildirdi. M.F.C.'nin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

İki şüpheli çalıntı araçla yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürerken, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1961 Sokak üzerinde çalıntı bir otomobil olduğu belirlendi. Ekiplerce güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından iki şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Vakit kaybetmeden harekete geçen polis, Rashid S. (28) ve İslamzhan N. (22) isimli yabancı uyruklu şahısları gözaltına alırken çalıntı otomobilli de ele geçirdi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin ikisi de tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Park halindeki otomobili çalmakla suçlanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aracı böyle çaldılar

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin evden çaldıkları anahtarla otomobili kısa sürede açtıkları ve çalıştırarak olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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