Önce alev topuna sonra metal yığınına döndü
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Önce alev topuna sonra metal yığınına döndü

Önce alev topuna sonra metal yığınına döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halinden yanmaya başlayan otomobil, alev topuna döndü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halinden yanmaya başlayan otomobil, alev topuna döndü. Alevler, çevredeki ev ve ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

İslamhaneleri Mahallesi'nde akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra mahalledeki ara yolda seyretmeye başlayan otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü aracından inip yangını söndürmek istedi. Hızla büyüyen alevler, otomobili tamamen sardı. Alev topuna dönen otomobile Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Alevler, yolun kenarındaki ev ve ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonrası otomobilin metal yığınına dönüştüğü görüldü. - MUĞLA

Önce alev topuna sonra metal yığınına döndü
Önce alev topuna sonra metal yığınına döndü
Önce alev topuna sonra metal yığınına döndü
Önce alev topuna sonra metal yığınına döndü
Önce alev topuna sonra metal yığınına döndü
Önce alev topuna sonra metal yığınına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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