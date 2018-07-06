Galatasaray Satılacak Futbolculara Göre Trezeguet'i Transfer Edecek

Galatasaray'ın Trezeguet transferinde frene basmasının nedeni belli oldu. Buna göre Teknik Direktör Fatih Terim, Rodrigues'in takımda kalacağının anlaşılmasından sonra kanat takviyesi yerine 8 numara ve forvete öncelik verilmesini istedi.

Bu çerçevede transfer operasyonunu yöneten 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Badou Ndiaye ve Ahmed Musa için girişimlerini hızlandırdı. Albayrak diğer taraftan da Denayer için temaslarına devam ediyor.

TREZEGUET TRANSFERİ, SATILACAK FUTBOLCULARA BAĞLI

Cim-Bom satılacak futbolcudan gelecek bonservise göre son hamle olarak Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet'in serbest kalma bedelini yatırıp kadrosuna katacak.