Önce 4 yakınını ardından kendini bıçakladı
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Önce 4 yakınını ardından kendini bıçakladı

Batman'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, önce 4 yakınını ardından da kendini bıçaklayarak yaraladı.

12.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:21
Önce 4 yakınını ardından kendini bıçakladı

'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, önce 4 yakınını ardından da kendini bıçaklayarak yaraladı.


Olay, 'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen 42 yaşındaki Muhyettin I., önce eşi Nefise I., annesi Fatma I. ile isimleri öğrenilemeyen ablası ve 3 yaşındaki yeğenini ardından da aynı bıçakla kendini yaraladı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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