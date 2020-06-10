Onbaşı Eren'in intikamı alındı ailesi sevindi
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Onbaşı Eren'in intikamı alındı ailesi sevindi

Tunceli'de geçen sene Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in şehit edildiği saldırının faillerinden biri olduğu belirlenen 1 milyon TL ödülle aranan 'Doktor Deniz' kod adlı Sadık Akmaz ile birlikte 6 terörist öldürüldü.

Onbaşı Eren'in intikamı alındı ailesi sevindi
10.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:53

Tunceli'de geçen sene Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in şehit edildiği saldırının faillerinden biri olduğu belirlenen 1 milyon TL ödülle aranan 'Doktor Deniz' kod adlı Sadık Akmaz ile birlikte 6 terörist öldürüldü. Şehidin ailesi ise geçen sene evlatlarını Ramazan Bayramı'nın ilk gününde defnettiklerini, bu haber ile yüreklerindeki acının sönmediğini ama sevindiklerini söyledi.

Tunceli'de 2016 yılında Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz ile 2019 yılında Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in şehit edildiği saldırının faillerinden biri olduğu belirlenen 1 milyon TL ödüllü turuncu listede yer alan 'Doktor Deniz' kod adlı Sadık Akmaz ile birlikte 6 teröristin Tunceli'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Geçen sene Ramazan Bayramı'nın arifesinde şehit olan ve bayramın ilk günü Adana'da defnedilen Eren Yücel'in ailesi haberin ardından bir nebze de olsa sevindi.

"YÜREĞİMDEKİ ACI SÖNMEDİ"

Anne Sevtap Yücel oğlunun fotoğrafını öperken çocuklarının kanının yerde kalmadığını aktardı. Oğlunun odasına gözyaşları içerisinde giren anne Yücel İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terörist öldüğü için sevindim. Geçen sene arife günü akşamı haberini almıştık. Bayramın ilk günü toprağa verdik oğlumu. Çok sevindim o terörist bulunup öldürüldüğü için. Yüreğimdeki acı sönmedi ama bir miktar da olsa sevindim" diye konuştu.

Oğlunun mezarını ziyaret ettiğini söyleyen Sevtap Yücel, "Devletimizden Allah razı olsun. Diyecek bir sözüm yok. 27 yaşındaydı daha çocuğum. Odasına her zaman giremiyorum şimdi sizin için girdim" dedi.

Baba Cabbar Yücel ise oğlunun odasında gözyaşları içerisinde oğlunun fotoğraflarına bakarak kendisini avuttu.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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