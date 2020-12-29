Önay Alpago kimdir? Önay Alpago kaç yaşında, nereli?

ÖNAY ALPAGO KİMDİR?

Zehra Önay Alpago, 1947 yılındaKaradeniz Ereğli'de doğmuş Türk siyasetçidir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. SHP Karadeniz Ereğlisi İlçe Başkanlığı ile Devlet Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir. CHP-SHP birleşmesinden sonra CHP Parti Meclisi üyeliğine 2008 yılında seçilen Alpago bu görevi 2010 yılına kadar sürdürmüştür. 18 Aralık 2010 tarihli CHP kurultayında tekrar Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. Ayrıca 2010 yılı sonu itibarıyla İstanbul Barosu'nca Türkiye Barolar Birliği delegeliğine seçilmiştir.