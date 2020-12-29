Önay Alpago kimdir? Önay Alpago kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Önay Alpago kimdir? Önay Alpago kaç yaşında, nereli?

29.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:12
Önay Alpago kimdir? Önay Alpago kaç yaşında, nereli?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Önay Alpago sıklıkla merak ediliyor. İşte Önay Alpago kimdir? Önay Alpago kaç yaşında, nereli? sorularının cevabı

ÖNAY ALPAGO KİMDİR?

Zehra Önay Alpago, 1947 yılındaKaradeniz Ereğli'de doğmuş Türk siyasetçidir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. SHP Karadeniz Ereğlisi İlçe Başkanlığı ile Devlet Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir. CHP-SHP birleşmesinden sonra CHP Parti Meclisi üyeliğine 2008 yılında seçilen Alpago bu görevi 2010 yılına kadar sürdürmüştür. 18 Aralık 2010 tarihli CHP kurultayında tekrar Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. Ayrıca 2010 yılı sonu itibarıyla İstanbul Barosu'nca Türkiye Barolar Birliği delegeliğine seçilmiştir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah Murat Dalkılıç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Cüneyt Çakır Samet Aybaba Arda Kardeşler
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Önay Alpago kimdir? Önay Alpago kaç yaşında, nereli? | Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:12:15. #1.14#
title