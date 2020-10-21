Onarmak için çıktığı çatıdan düşen eski genel müdür öldü

BOLU'da, çatıyı onarmak isterken dengesini kaybederek düşen Sabri Kartallıoğlu (60), yaşamını yitirdi.

BOLU'da, çatıyı onarmak isterken dengesini kaybederek düşen Sabri Kartallıoğlu (60), yaşamını yitirdi. Kartallıoğlu'nun, kentteki bir fabrikanın eski genel müdürü olduğu öğrenildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Vaysal Sokak'ta meydana geldi. Sabri Kartallıoğlu, kendisine ait dairenin terasındaki çatıyı onarmak için 5 katlı binanın çatısına çıktı. Dengesini kaybeden Kartallıoğlu, düştü. Olayı gören komşularının ihbarı üzerine sokağa 112 Acil, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu Kartallıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Kartallıoğlu'nun yakınları ve komşuları gözyaşlarına boğuldu.

Kartallıoğlu'nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Kartallıoğlu'nun, Bolu'da makarna fabrikasının eski genel müdürü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK