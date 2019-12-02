Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (5) - TEL
Okul açılışı kurdele kesimi Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in sınıfa girip öğrencilerle sohbet etmesi Tel Abyad'da onarılan Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunda eğitim-öğretim başlıyor.
02.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:49
Okul açılışı kurdele kesimi
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in sınıfa girip öğrencilerle sohbet etmesi Tel Abyad'da onarılan Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunda eğitim-öğretim başlıyor. (5)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (5) - TEL